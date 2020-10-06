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أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=909754
تبوك - فايز السميري
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة . جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبة بالأمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس درويش علي الغامدي وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه سموه بإنجاز المشروعات في اوقاتها المحددة.  منوها سموه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. حضر اللقاء وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني
من جهته أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

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