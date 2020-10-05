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أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بمساحة 200 ألف متر مربع

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بمساحة 200 ألف متر مربع

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أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بمساحة 200 ألف متر مربع

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بمساحة 200 ألف متر مربع
http://almnatiq.net/?p=909757
المناطق - المدينة المنورة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأسواق التجارية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة إستثمارية مميزة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بمساحة تبلغ 213,386 متر مربع، ونسبة بناء تصل إلى 60% ، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة بتقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز .
ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية لاسيما الأسواق التجارية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة.
ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ، مؤكدة أن موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف يوافق يوم الثلاثاء 2020/11/10م.

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