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أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير باكستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=909760
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

ونوه سموه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

فيما ثمن السفير الباكستاني ما تحظى به الجالية الباكستانية في المنطقة وباقي مناطق المملكة من دعم ورعاية أسوةً ببقية الجاليات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وفي ختام الاستقبال قدم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية للسفير الباكستاني.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ومستشار سمو أمير المنطقة حسن الجاسر.

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