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أمير تبوك يفتتح غداً الأربعاء مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة

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أمير تبوك يفتتح غداً الأربعاء مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة

أمير تبوك يفتتح غداً الأربعاء مبنى الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=909769
تبوك - علي العميري
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
وأوضح مدير الفرع عادل بن إبراهيم عشماوي، أن تكلفة إنشاء مبنى الفرع الجديد تبلغ 18,660,000 ريال بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 6500 متر ويقع على طريق الملك خالد.
وأشار إلى أن المبنى مكون من أربعة أدوار، ويضم عددا من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.

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