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الميموني في زيارة لمركز دعم المستفيدين المباشر لمنصة مدرستي بتعليم الطائف

الميموني في زيارة لمركز دعم المستفيدين المباشر لمنصة مدرستي بتعليم الطائف

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الميموني في زيارة لمركز دعم المستفيدين المباشر لمنصة مدرستي بتعليم الطائف

الميموني في زيارة لمركز دعم المستفيدين المباشر لمنصة مدرستي بتعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=909799

تفاعل اليوم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مع حصة دراسية في مادة العلوم على منصة مدرستي التعليمية ، وذلك أثناء زيارته ووقوفه على الدعم الذي يقدّم للمستفيدين في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية والخدمات المساندة  وعدد من مدراء الدوائر الحكومية، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور .

وتفقد محافظ الطائف خلال جولته على مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، القاعات الموجود بالمركز والتجهيزات التعليمية الموفرة داخله ، واطّلع على البرامج التعليمية والخطط الإشرافية والدعم الفني والتقني للمنصة المدرسية الذي يعمل على فترتين صباحاً ومساءً ، وآلية معالجة الطلاب المفقودين في منصة مدرستي ، وأيضاً آلية معالجة الفاقد التعليمي التي تعتمد على تنفيذ خطط زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس ، وحضور الفصول الافتراضية للمعلمين وقياس أثر التعليم من خلال الاختبارات القصيرة والواجبات الإلكترونية والتكليفات الأسبوعية ، كما شاهد قنوات الدعم الفني والتقني ، المتمثلة في الاتصال الهاتفي المباشر ورسائل الواتساب والمحادثات الفورية عبر موقع الإدارة والحضور لمركز الدعم المباشر ، كما دشّن مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، والتي تأتي مواكبة لدعم المنصة من جميع المستفيدين ،  وفي عدد من المجالات ، تستهدف جميع منسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع .

وشارك محافظ الطائف مع عدد من مدراء الدوائر الحكومية في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، بالحضور والتفاعل مع درس مباشر لمادة العلوم على منصة مدرستي نفذه المعلم عادل الطويرقي ، واستمع لتفاعل الطلاب مع معلمهم خلال الدرس وآلية عرض الدرس المواكب لعملية التطور في التعليم عن بعد ، بالإضافة إلى طريقة تكليف الطلاب بالنشاط الفصلي ، وسرعة استجابتهم في طرح الإجابات من خلال أدوات المنصة الكتابية والصوتية .

وأعرب محافظ الطائف سعد اليموني في ختام جولته عن مدى سروره لما شاهده من اهتمام كبير في الهيئة التعليمية والإدارية على تقديم الخدمات التعليمية للمستفيدين عن بعد ، وتذليل كافة العقبات التي يواجهها الطلاب والطالبات ، حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التفاعل والمشاركة في هذه المرحلة في التعليم عن بعد ، مبيناً أن ذلك اتضح خلال حضوره للدرس المباشر على منصة مدرستي ، موجهاً شكره وتقديره لجميع المعلمين والمعلمات على جهودهم التي يبذلونها في التربية والتعليم ، مشيراً أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على نجاح التجربة في التعليم عن بعد ، وثمرة ذلك كانت بدعم من القيادة الكريمة لخدمة الطلاب والطالبات خلال هذه الجائحة .

بدوره ، أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ،  على أهمية زيارة المسؤولين وتفاعلهم مع منصة مدرستي ، كون هذه التجربة الفريدة في النقلة التعليمية عن بعد ، تشكّل تحوّل إيجابي لخدمة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف في الرؤية الطموحة ، مشيراً أن أبطال التعليم من كافة منسوبيه على قدر عالي من الثقة في تنفيذ كافة التوجيهات لخدمة دينهم ووطنهم .

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