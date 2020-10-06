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السديس يُطلق الروبوت الذكي للتعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لتفعيل آليات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين

السديس يُطلق الروبوت الذكي للتعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لتفعيل آليات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين

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السديس يُطلق الروبوت الذكي للتعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لتفعيل آليات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين

السديس يُطلق الروبوت الذكي للتعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لتفعيل آليات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=909802
المناطق - واس

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الروبوت الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.
وبين معاليه أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم -بحول الله وقوته- في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبية، سعيا من الرئاسة العامة إلى الحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من لدن القيادة الحكيمة –رعاها الله- وتحقيقا لرؤية 2030.
ويقوم الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، كما يقوم بتحليل متطلبات التعقيم بذكاء وفقًا للآتي :(سيناريوهات الاستخدام، مسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي).
ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5) إلى (8) ساعات بدون تدخل بشري، ويتمكن أيضا من أن يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل مع الروبوت، ويسع الجهاز: (23.8) لترا ويقدر حجم الرش بـ (2) لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، وحجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5) إلى (15) مايكرومتر، وأيضاً من المميزات زاوية الكشف الأمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط, علما أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

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