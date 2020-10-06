المناطق - أبها

نظمت غرفة أبها اللقاء الاستشاري الافتراضي عن بعد ” مخطط نموذج العمل التجاري” والذي قدمه الأستاذ فهد المالكي – رئيس لجنة الإرشاد بجمعية ريادة الأعمال.

تمحور اللقاء حول نموذج العمل التجاري الذي يتكون من (9) عناصر، بالإضافة إلى : شرائح العملاء، القيم المقترحة ، القنوات التي تشمل مراحل الوعي و التقييم ، بالإضافة إلى العلاقات مع العملاء.

من جانبه أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران على أن الغرفة تسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء لحث رواد ورائدات الأعمال لتحويل أفكارهم إلى هذه إلى مشروعات حقيقية وواقع ملموس بأقل تكلفة ممكنة وجهد مبذول، وفي وقت قياسي أيضاً، مع تقليل نسبة المخاطر والعقبات التي يمكن أن يجدوها لتنفيذ هذه الأفكار..

وأضاف : من خلال الفعاليات والأنشطة المنظمة تحاول الغرفة كذلك مساعدة رواد ورائدات الأعمال على التفكير بشكل أكثر وعياً لتحقيق أكبر قدر من النجاحات في مشاريعهم وشركاتهم، وتحقيق النجاح على كافة المستويات وطبعاً بالتأكيد على المستوى الإداري بشكل خاص، والمساعدة على تحديد الأسلوب الذي تتبعه المُنشأة أو المؤسسة الخاصة برائد ورائدة الأعمال في خلق قيمة ما وتحقيقها والاستفادة منها.