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أمين الحدود الشمالية يشدد على مضاعفة الجهود البلدية وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق

أمين الحدود الشمالية يشدد على مضاعفة الجهود البلدية وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق

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أمين الحدود الشمالية يشدد على مضاعفة الجهود البلدية وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق

أمين الحدود الشمالية يشدد على مضاعفة الجهود البلدية وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق
http://almnatiq.net/?p=909808

أمين منطقة الحدود الشمالية يشدد على مضاعفة الجهود البلدية وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق واستمرار الجهود المبذولة ، مشيداً في الوقت ذاته بالأعمال التي تبذلها وكالة الخدمات و البلديات الفرعية، والمراقبون والعاملون بأمانة المنطقة ودورهم في تطبيق الإجراءات والتدابير الخاصة .
جاء ذلك خلال اجتماعه بوكيل الأمين للخدمات الدكتور مهند الدخيل ورؤساء البلديات الفرعية حيث أكد على استمرار الحملات على الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
كما نوه سعادته على أهمية متابعة البروتوكولات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها وايقاع اقصى العقوبات للمخالفين ودعى المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر منصة خدمات العملاء للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

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