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توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ وشركة ⁧‫دومة الجندل‬⁩ لطاقة الرياح تشمل التدريب والتعليم والبحث العلمي
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توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ وشركة ⁧‫دومة الجندل‬⁩ لطاقة الرياح تشمل التدريب والتعليم والبحث العلمي

توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ وشركة ⁧‫دومة الجندل‬⁩ لطاقة الرياح تشمل التدريب والتعليم والبحث العلمي

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توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ وشركة ⁧‫دومة الجندل‬⁩ لطاقة الرياح تشمل التدريب والتعليم والبحث العلمي

توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ وشركة ⁧‫دومة الجندل‬⁩ لطاقة الرياح تشمل التدريب والتعليم والبحث العلمي
http://almnatiq.net/?p=909811

شهد رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وشركة دومة الجندل لطاقة الرياح بهدف تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما.
ومثل المذكرة عن الجامعة وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي فيما مثل شركة دومة الجندل رئيسها التنفيذي أوليفرمارشان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الاستفادة من التدريب والتعليم والبحث العلمي والنشر من خلال الأنشطة المشتركة، كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون وتطويره في الأنشطة من خلال تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية، والاستشارات بشأن المناهج الدراسية وتطوير البرامج ومراجعتها، وتبادل المواد والمنشورات العلمية والمعلومات، وإقامة البرامج التدريبية بالإضافة إلى أي نشاط يسهم في تطوير التعاون والتبادل التعليمي والبحثي.

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