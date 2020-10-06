القاسم مغرداً .. قدمت استقالتي من رئاسة التعاون

المناطق - بريدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي التع اون, محمد القاسم اليوم الثلاثا ء استقالته رسميا مع منصبه بعد 8 سنوات قضاها في رئاسة النادي.

وغرّدالقاسم عبر حسابه الرسمي ف ي “تويتر” برسالة موجهة لجماهير النادي قدّم فيها شكره لهم على وقوفهم الدائم مع النادي ، كما قدم القاسمشكره لوزير الر ياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ما وجده التعاون من دعم واهتمام مستمر.وقدّم القاسم شكره للأمير فيصل بنمشعل بن سع ود أمير منطقة القصيم ونائبه ال أمير فهد بن تركي بن فيصل بن تر كي بن عبدالعزيز على وقفاتهم مع نادي التعاون وحرصهمومتابعتهم المستمرة.

واختتم القاسم رسالته بقوله “أن ا من التعاون وللتعاون” متمنيا للجنة الاستشارية التوفيق وأن ت حقق تطلعات النادي.

وأكدت مصادر بأن المجلس الشرفي بالتعاون أمامه عددًا من ملفات المرشحين لخلافة القاسم.