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القاسم مغرداً .. قدمت استقالتي من رئاسة التعاون

القاسم مغرداً .. قدمت استقالتي من رئاسة التعاون
http://almnatiq.net/?p=909814
المناطق - بريدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون, محمد القاسم اليوم الثلاثاء استقالته رسميا مع منصبه بعد 8 سنوات قضاها في رئاسة النادي.

وغرّدالقاسم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” برسالة موجهة لجماهير النادي قدّم فيها شكره لهم على وقوفهم الدائم مع النادي ، كما قدم القاسمشكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ما وجده التعاون من دعم واهتمام مستمر.وقدّم القاسم شكره للأمير فيصل بنمشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز على وقفاتهم مع نادي التعاون وحرصهمومتابعتهم المستمرة.

واختتم القاسم رسالته بقوله “أنا من التعاون وللتعاون” متمنيا للجنة الاستشارية التوفيق وأن تحقق تطلعات النادي.

وأكدت مصادر بأن المجلس الشرفي بالتعاون أمامه عددًا من ملفات المرشحين لخلافة القاسم.

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