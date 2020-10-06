“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية بعدد من محافظات المنطقة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك لوجود تقلبات جوية على منطقة جازان وعدد من المحافظات تشمل أبوعريش، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، صامطة، فيفا، هروب، وتوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية وجريان للسيول.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وعدم السباحة في التجمعات والمستنقعات المائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.