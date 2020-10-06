رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

المناطق - أبها

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، شملت:

تعيين الدكتور ناصر بن منصور طيران عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة.

تكليف الدكتور عبدالله بن محمد هتان بالعمل وكيلًا لعمادة شؤون الطلاب بفرع الجامعة بتهامة.

تمديد تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل موسى بالعمل وكيلًا لكلية اللغات والترجمة للتطوير والجودة.

تمديد تكليف الدكتور ياسر بن زايد عسيري بالعمل مشرفًا عامًّا على إدارة الاتفاقيات والشراكات بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي.

تمديد تكليف الدكتورة نورة بنت حسين القحطاني بالعمل مشرفة على وحدة رابطة الخريجين.

تمديد تعيين الدكتورة خديجة بنت الحسين الحفظي بالعمل مشرفة على قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بشطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتور صالح بن سعيد العرفجي بالعمل رئيسًا لقسم الكيمياء بكلية العلوم.

تمديد تكليف الدكتور أحمد بن علي شوهان بالعمل رئيسًا لقسم العمارة والتخطيط بكلية الهندسة.

تكليف الدكتور فهد بن محمد القحطاني بالعمل مستشارًا بوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بتهامة.

وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.