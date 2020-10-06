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بلدية القريات : انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الجوف واحة خضراء

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تستهدف غرس 5 آلاف شتلة بالشراكة مع البيئة ..

بلدية القريات : انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات : انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الجوف واحة خضراء
http://almnatiq.net/?p=909826
الجوف - محمد الحسن

انطلاقاً من مبادرة الجوف واحة خضراء والتي دشنها صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل امير منطقة الجوف وسعادة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .
انطلقت المرحلة الثالثة بحضور رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري وحضور نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة الأستاذ ناجح الشراري وعدد من مديري الادارات والمهندسين في الإداريتين ، واستمع الجميع لشرح عن المبادرة من مدير إدارة الحدائق والتجميل ببلدية القريات الأستاذ عبدالكريم العنزي والذي أوضح أن المبادرة تستهدف غرس اكثر من 5 آلاف شتلة في مرحلتها الثالثة ، حيث سبق وأن قامت البلدية بغرس 10 الاف شجرة في المرحلة الأولى والثانية للمبادرة داخل الحدائق والمتنزهات التابعة للبلدية ، لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م, ومشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المحافظة ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار ، واكد أن البلدية قامت بإنتاج أصناف عدة من النباتات في المشتل الزراعي الخاص بها .
وتحدث نائب مدير مكتب البيئة والمياة والزراعة ، عن أهمية المبادرة واضاف ان وزارة البيئة والمياة والزراعة بالقريات دعمت البلدية بـ20 ألف شتلة والتي سيتم غرسها بالممشي وعدد من الحدائق والطرق وذلك إنطلاقاً من الشراكة والتعاون مع البلدية من خلال مبادرة الجوف واحة خضراء ، وإيمانًا منها بأهمية غرس الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء .
ومن ثم دشن المهندس الشمري المرحلة الثالثة بزراعة شجرة الزيتون البري ايذاناً بأنطلاق المرحلة الثالثة والتي تستهدف العديد من المواقع داخل المحافظة وفي الحدائق وعلى الطرقات وخارج المحافظة حيث تم تجهيز اكثر من 5 آلاف شتلة ضمن الحملة بأنواع متعددة .
من جهته ثمن المهندس الشمري التعاون والشراكة مع مكتب البيئة بالقريات وجهود العاملين على هذه المبادرة لما للشجر من أهمية كبيرة وصحية في البيئة.

 

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