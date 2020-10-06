الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج متحدون من خلال الرياضة لمدة عامين

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وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية, ورئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة ستيفن فوكس مذكرة تفاهم بين الجانبين لمدة عامين.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, أن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان وتنميةالعلاقات العملية بينهما”.

وأكد سموه أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطويرالرياضة وحركة تنمية الشباب محلياً وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030.