الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة لمواجهة كورونا

المناطق - وكالات

قررت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء فرض حظر شامل للتجوال يومي الجمعة والسبت المقبلين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة دعت الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات، واستخدام تطبيق “أمان”، وتطبيق “صحتك”.

وأقر الدكتور سعد جابر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في الأردن بوجود أخطاء في نتائج إصابات فيروس كورونا ونسبها لأصحابها.

وقال الوزير، بحسب موقع “عمون” الأردني، إن إدخال البيانات وقع فيه أخطاء حيث بدلت بين نتائج الفحوصات.

وأشار الوزير إلى أنه “في بداية الأمر كانت الفرق تعمل ورقيا، ولكن بعد زيادة الإصابات بدأ العمل الالكتروني، ويوجد مدخل بيانات مع كل فريق تقصي وبائي يدخل اسم صاحب العينة ورقمه”.

وتابع جابر: “نتيجة الفحص لا تظهر تلقائيا على الجهاز بل لا بد من قراءتها من قبل خبير مختص، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخالها، وعند زيادة أعداد الإصابات فقد الكثير من النتائج وحدثت أخطاء بين الأسماء وعيناتها”.

وأكد وزير الصحة الأردني أن الفرق في طور تحسين العمل، وأنه تم استدعاء خبراء مدخلي بيانات والتعامل مع 4 جهات منها وزارة الاقتصاد الرقمي للمساعدة في تحسين العمل.