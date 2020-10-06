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جامعة الملك عبدالعزيز تصدر بياناً رسمياً بخصوص واقعة التكدس

جامعة الملك عبدالعزيز تصدر بياناً رسمياً بخصوص واقعة التكدس
http://almnatiq.net/?p=909850
المناطق - الرياض

أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الثلاثاء بيانًا حول ما تم تداوله من مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها اصطفاف طابور طويل من الانتظار للطالبات والطلاب الذين يرغبون في أداء الاختبارات النصفية.

وأوضحت الجامعة أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.

وكشفت الجامعة عن اتخاذها عدة خطوات سيتم العمل بها من صباح الغد الأربعاء ستسهم في تسريع عملية تفويج الطلاب والطالبات منها إلغاء نقاط الفرز على البوابات، والسماح للطلبة بدخول الحرم الجامعي قبل موعد الاختبار بساعة، ومن ثم توزيعهم على القاعات وإجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول، وكذلك التأكد من الالتزام وتطبيق باقي الاحترازات.

وحثت جامعة الملك عبدالعزيز أبناءها الطلبة على التقيد بمواعيد الاختبارات وعدم الحضور في أوقات غير مجدولة، كما تؤكد بأن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار بسبب ظروف صحية أو غيرها من الأعذار الرسمية سيتم إعادة الاختبار لهم لاحقًا.

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