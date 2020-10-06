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الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على منطقة جازان وعددا من المحافظات..

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على منطقة جازان وعددا من المحافظات..

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الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على منطقة جازان وعددا من المحافظات..

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على منطقة جازان وعددا من المحافظات..
http://almnatiq.net/?p=909855
المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك لوجود تقلبات جوية على منطقة جازان وعدد من المحافظات في ( ابوعريش ، الدائر ، الدرب ، الريث ، العارضة ، صامطة ، فيفا، هروب ) والتوقعات تشير الى هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء الساعة (20:00) وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية وجريان للسيول .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وعدم السباحة في التجمعات والمستنقعات المائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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