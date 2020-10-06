وزير الرياضة يعلن اعتماد “العربية” على قمصان اللاعبين

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن مشاركة القطاع الرياضي في مبادرة «عام الخط العربي»، وذلك بتعريب الأسماء المطبوعة على قمصان لاعبي أندية الدوري السعودي للمحترفين 2020 – 2021.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:« في ظل الدعم المستمر من ولي العهد، يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة عام الخط العربي، من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة».

ثم أردف:« الشكر موصول إلى الأمير بدر بن عبدالله على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي، باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي».

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توحيد أسماء اللاعبين على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، منذ إنطلاقته في عام 2008، حيث يأتي ذلك ضمن خطوات الوزارة لتفعيل أدوار المؤسسات الرياضية مع المبادرات العامة.

وسبق لعدد من الأندية السعودية تحويل الأسماء المطبوعة في يوم اللغة العربية، كما شهدت مباراة كأس السوبر التي احتضنتها الرياض بين لاتسيو ويوفنتوس قيام الأخير بارتداء قمصان كُتب عليها باللغة العربية.