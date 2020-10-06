الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية يعقدان مؤتمراً صحفياً على المنصة الإفتراضية Zoom

المناطق - فتحيه العبدالله

عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين الموافق 05 أكتوبر 2020م، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام. صرح بذلك رئيس الاتحاد العربي للتطوع الأستاذ حسن بوهزاع.

وقال إن المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أتى في ظروف استثنائية، حيث أن ظروف تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) وما ترتب عليها من إجراءآت إحترازية شملت جميع مناحي الحياة في مملكة البحرين والعالم كله، وكان منها عقد مؤتمر صحفي إفتراضي على منصة ال Zoom، جاءت مبادرة عقد مؤتمر صحفي عن بعد.

وشارك في المؤتمر الأستاذ زيدان علي الزيدان المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية والدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم في القلادة، وأدار المؤتمر الأستاذ علي بوهزاع، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على مستوى الوطن العربي.

وأشار بوهزاع إلى أن المؤتمر الصحفي استعرض تفاصيل القلادة ومعايير المشاركة فيها كما استعرض الأهداف المرجوة من النسخة الثالثة لها لهذا العام والفئات المستهدفة وما وصلت إليه القلادة من مشاركات حتى تاريخه، إلى جانب دعوة جميع المهتمين بالعمل التطوعي في العالم ككل إلى المشاركة في القلادة التي تعد من أهم الجوائز التطوعية في هذا المجال.

من جانبه قال الأستاذ زيدان علي الزيدان المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالمياً، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانبه تحدث الدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرق إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عدداً من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف

الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجه الصحفيين أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشاريع التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الإستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

هذا ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia/ .

