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وكيل محافظة الأحساء يدشن انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة

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وكيل محافظة الأحساء يدشن انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة

وكيل محافظة الأحساء يدشن انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة
http://almnatiq.net/?p=909878
المناطق - فهد المريخي

يدشن سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، انطلاقة مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية وعامة بهدف توفير مواقع متميزة للمزارعين لتسويق وبيع انتاجهم من التمور (النثر) وذلك بعد عصر يوم الأربعاء 20 صفر الموافق 7 أكتوبر الجاري بأسواق القرية جوار الجامع.
وتهدف مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة إلى إيجاد منافذ تسويقية متميزة للمزارعين ومنتجي التمور، لتسويق انتاجهم من التمور بالتجزئة للجميع، سواء التجار أو المستهلكين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمزارعين بالبيع المباشر مع راغبي الشراء من عامة المواطنين والمقيمين.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة ودور التمور اقتصادياً، والعمل على تمكين المزارعين ومستثمري التمور من التوسع في منافذ البيع عبر تعدد المواقع.
وبحسب المبادرة تم توزيع المواقع المختارة لهذه الأسواق التي تبدأ حركة البيع فيها من بعد صلاة العصر يوميًا وحتى الثامنة مساء، بين موقع أسواق القرية (جوار الجامع)، سوق المزارعين بالقرب من عين اللويمي وسوق المزارعين بقرية القرين.
وستخضع هذه الأسواق لكافة المعايير والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عمليات التسوق والبيع والشراء، كما تتولى الجهات المشاركة كافة إجراءات التنظيم والإشراف وعمليات المتابعة والرقابة على الأسواق، من حيث جودة التمور وخلوها من الغش، كما يُشترط أن يكون البيع وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة في بيع التمور والمتمثلة في عبوات كرتونية جديدة، والمنع التام لتداول البيع في كراتين “رديئة أو قديمة”.
يُشار إلى أن المبادرة يشارك فيها كل من: مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، المركز الوطني للنخيل والتمور، مركز النخيل والتمور بالاحساء ،فرع وزارة التجارة بالأحساء .

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