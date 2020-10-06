“الاتفاق” و”ذوق” يوقعان شراكة مجتمعية

المناطق - الدمام

أبرمت إدارة نادي الاتفاق عقد الرعاية المجتمعية مع الجمعية السعودية للذوق العام لمدة موسم رياضي واحد 2020/2021، وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم الاثنين في فندق باريرا بالدمام، وذلك بحضور

رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل وأعضاء مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي وعمر باخشوين وإياد البقشي،ومن الجمعية السعودية للذوق العام رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد الدبل ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار الدكتور خالد العبدالكريم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال الأعمال.

ومن جهته فقد أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل بأن نشر ثقافة الذوق العام في المجتمع ، والتأكيد على الجوانب الأخلاقية الإيجابية المعروف بها المجتمع السعودي والتي جاءت استناداً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصلية، هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وكما جاء عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال : ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

وأضاف: ” نفخر في نادي الاتفاق بتوقيعنا لعقد الرعاية المجتمعية مع الجمعية السعودية للذوق العام إحدى الجمعيات الفريدة في نوعها، وإحدى المنظمات غير الربحية التي تؤكد تميز المنطقة الشرقية بالجمعيات الخيرية النوعية بتخصصها وأهدافها.”

في المقابل عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام المهندس محمد الدبل عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مبيناً مكانة نادي الاتفاق وحجم جماهيريته العريضة وقال: “كلنا يعلم حجم جماهيرية نادي الاتفاق، وبأننا بهذه الشراكة سنصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع لتحقيق أهم أهداف الجمعية في نشر ثقافة الذوق العام.”

وشهد الحفل مداخلة من عضو الجمعية العمومية للجمعية السعودية للذوق العام ورجل الأعمال المعروف عبدالرحمن العطيشان الذي أشاد بهذه الاتفاقية مبيناً بأن الاتفاق كان ولايزال دائماً سباق في قنص المبادرات المتميزة والإيجابية، معرباً عن شكره لمجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل على العمل الكبير الذي يقومون به في جانب المسؤولية المجتمعية متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

وقبل نهاية الحفل تبادل رئيس رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام المهندس محمد الدبل الهدايا التذكارية مع قميص لنادي الاتفاق يحمل شعار الجمعية السعودية للذوق العام.

