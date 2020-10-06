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رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع عبر الاتصال المرئي

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع عبر الاتصال المرئي

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رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع عبر الاتصال المرئي

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=909888

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي عبر الاتصال المرئي، اليوم, إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع, بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة, والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع, وقائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة والجهات المعنية بالوزارة.
وناقش الإيجاز محفزات وتنفيذ مهام الخلية وخططها ومبادراتها، وما حققته في ظل جائحة كورونا.
وجرى بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع لتجمع وتنسيق جهود الجهات المعنية بالتصدي للجائحة, والتأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازيةوأن الفيروس مازال قائما والإشادة بالجهود المبذولة التي تبذل من خلال انخفاض الحالات مقارنة بالدول الأخرى.
يذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

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