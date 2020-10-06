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محافظ وادي الدواسر يدشن مبادرة ” المملكة توحيد ووحدة” التي تنفذها ” الشؤون الإسلامية”.

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تهدف لتنفيذ 30 محاضرة دعوية بالمحافظة خلال شهرين

محافظ وادي الدواسر يدشن مبادرة ” المملكة توحيد ووحدة” التي تنفذها ” الشؤون الإسلامية”.

محافظ وادي الدواسر يدشن مبادرة ” المملكة توحيد ووحدة” التي تنفذها ” الشؤون الإسلامية”.
http://almnatiq.net/?p=909891
وادي الدواسر - فالح الدوسري

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء) المبادرة الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعنوان “المملكة توحيد ووحدة ، بحضور رئيس مجلس جمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ حمود بن ناصر وعضو مجلس الجمعية الشيخ خالد الموفي والمدير التنفيذي للجمعية الشيخ عبد الله الراشد.

وقدم المدير التنفيذي للجمعية شرحاً عن المبادرة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز القيم الوطنية والحث على اللحمة والمواطنة الصالحة والتحذير من الانتماء للمذاهب الهدامة وتعزيز العقيدة الصحيحة.

وأضاف: المبادرة تهدف كذلك إلى نشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف من خلال إقامة أكثر من ٣٠ محاضرة في مساجد وجوامع محافظة وادي الدواسر خلال شهري صفر وربيع أول.

من جهته ثمن محافظ وادي الدواسر ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال دعوية تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات الإرهابية ، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.

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