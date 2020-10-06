خدمات طبية وفندقية مميزة لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اتفاقيتي تعاون وشراكة مع المدير التنفيذي لمستشفى دله م. عبدالعزيز الوهيبي ومساعد مدير إدارة التسويق في فندق برج رافال الرياض أ. ريان اليوسف في مجالي الخدمات الطبية والفندقية .

تنص الاتفاقية الأولى على منح منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المراجعين في مستشفى دله خصم خاص يصل إلى 50% على الكشف الطبي و20% على الخدمات الطبية والأدوية والأطباء المتعاونين كما تنص الإتفاقية الثانية على ان يقوم فندق برج رافال بمنح منسوبي الوزارة خصومات تتراوح مابين 50و30 % على خدمات السكن والضيافة والمطاعم التابعة للفندق.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسعى من خلال عقد هذه الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية الى الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيديه بالإضافة إلى توفير كافة المزايا المتاحة لمنسوبيه في كافة القطاعات .