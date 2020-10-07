احدث الأخبار

“المراكز الأمريكية” تؤكد: كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عبر الهواء
أبرز المواد
 تمويل زراعة البن.. زيادة دخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات
أبرز المواد
 وزير الصناعة يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ويتفقد خطوط الإنتاج في مصانعها
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 انخفاض نشاط السوق العقارية خلال سبتمبر 34.3 %
أبرز المواد
 رسميا.. برشلونة يعلن عن “وريث” سواريز
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على شخص ارتكب عدداً من القضايا الجنائية
منطقة مكة المكرمة
 خدمات طبية وفندقية مميزة لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.
منطقة الرياض
 بعد حديثه عن كورونا.. تويتر يحذر من “تغريدة” لترامب
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يدشن مبادرة ” المملكة توحيد ووحدة” التي تنفذها ” الشؤون الإسلامية”.
منطقة الرياض
 رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
“المراكز الأمريكية” تؤكد: كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عبر الهواء

“المراكز الأمريكية” تؤكد: كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عبر الهواء

أبرز المواد
تمويل زراعة البن.. زيادة دخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات

تمويل زراعة البن.. زيادة دخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات

أبرز المواد
وزير الصناعة يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ويتفقد خطوط الإنتاج في مصانعها

وزير الصناعة يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ويتفقد خطوط الإنتاج في مصانعها

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

رسميا.. برشلونة يعلن عن “وريث” سواريز

رسميا.. برشلونة يعلن عن “وريث” سواريز
http://almnatiq.net/?p=909902
المناطق - الرياض

كشف نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أرقام قمصان لاعبيه لموسم 2019/2020 بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس الاثنين.

وحصل المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، على القميص رقم 9، الذي كان يرتديه النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل رحيله عن الفريق الكتالوني لينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد.

والمثير أن حصول برايثوايت على القميص رقم 9، لا يعني بأنه سيعوض سواريز في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، فمن المرجح جدا أن يبقى احتياطيا للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي يحظى بثقة المدرب الهولندي لـ”البارسا”، رونالد كومان.

وجاءت أرقام لاعبي برشلونة للموسم الجديد كالتالي:

1- مارك أندريه تير شتيجن

2- سيرجينو ديست

3- جيرارد بيكيه

4- رونالد أراوخو

5- سيرجيو بوسكيتس

6- كارليس ألينيا

7- أنطوان غريزمان

8- ميراليم بيانيتش

9- مارتن برايثوايت

10- ليونيل ميسي

11- عثمان ديمبلي

12- ريكي بويغ

13- نيتو

14- فيليب كوتينيو

15- كليمينت لينغليه

16- بيدري

17- ترينكاو

18- جوردي ألبا

19- ماتيوس فرنانديز

20- سيرجي روبيرتو

21- فرينكي دي يونغ

22- أنسو فاتي

23- صامويل أومتيتي

24- جونيور فيربو.

المصدر: حساب برشلونة في “تويتر”

روابط ذات صلة

“المراكز الأمريكية” تؤكد: كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عبر الهواء

“المراكز الأمريكية” تؤكد: كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عبر الهواء
تمويل زراعة البن.. زيادة دخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات

تمويل زراعة البن.. زيادة دخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات
وزير الصناعة يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ويتفقد خطوط الإنتاج في مصانعها

وزير الصناعة يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ويتفقد خطوط الإنتاج في مصانعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*