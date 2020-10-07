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وزير الرياضة يشارك في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم

وزير الرياضة يشارك في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم

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وزير الرياضة يشارك في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم

وزير الرياضة يشارك في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم
http://almnatiq.net/?p=909922
المناطق - الرياض

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم، في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الذي يقام على ملعب معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الرياض.
ويستكمل برنامج الابتعاث حصصه التدريبية خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في الرابع من شهر أكتوبر الجاري حتى السادس عشر من الشهر ذاته قبل المغادرة لمدينة سالو الاسبانية لاستكمال البرنامج الذي يهدف لتطوير اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمباريات الودية والمحاضرات الفنية والتثقيفية.
ويعكف مدرب البرنامج “الهولندي” رول كومانز على إجراء العديد من تجارب الاداء لبعض اللاعبين المنضمين مؤخراً في معسكر الرياض بهدف الوقوف على مستوياتهم وامكانية انضمامهم للسفر مع البعثة من عدمه.

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