براءة اختراع تكشف “مفاجأة” في هاتف “أبل” المستقبلي

المناطق - الرياض

كشف طلب براءة اختراع لشركة “أبل” الأميركية عن تصميم مبتكر لهاتف ذكي قابل للطي، يدعم شاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي.

ووفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية، فقد تمّ تقديم الطلب الذي رصدته شركة “باتنتلي أبل” في يناير الفائت.

وبحسب البيانات التي ذكرت في براءة الاختراع، فإن التصميم سيمكّن الجهاز من إصلاح ذاته دون تدخل المستخدم، مستعملا الحرارة أو الضوء أو التيار الكهربائي لإصلاح الطبقة الواقية الخاصة أعلى الشاشة.

كذلك تقول براءة الاختراع إن غطاء شاشة هاتف أبل الجديد قد يضم طبقة من المطاط الصناعي لحماية الأجزاء الداخلية الحساسة.

ويشير نص براءة الاختراع أيضا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الإصدارات السابقة للهواتف القابلة للطي.

جدير بالذكر أن شركة “إل جي” كانت قد عرضت تقنية “الإصلاح الذاتي” في الهواتف من خلال النموذج “جي فليكس” سنة 2013.