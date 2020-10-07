القبض على مقيم ظهر في فيديو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة .