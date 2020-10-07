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مستشار ترامب أحدث ضحايا فيروس كورونا بالبيت الأبيض

مستشار ترامب أحدث ضحايا فيروس كورونا بالبيت الأبيض
http://almnatiq.net/?p=909941
المناطق_وكالات

أصيب المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا، في أحدث إصابة بالفيروس بين الأفراد المقربين من الرئيس دونالد ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي

وقال مراسل لشبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية على “تويتر” إن المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا

وأكد ميلر في تصريحات صحفية، أنه كان يعمل عن بعد، ويعزل نفسه منذ خمسة أيام، ونتائج فحوصه جاءت إيجابية اليوم الثلاثاء

وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، أصيبت بالفيروس في مايو/ آيار الماضي

والإثنين الماضي، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إصابتها بفيروس كورونا، قائلة:” إن نتائجها الخميس الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بكورونا، كانت سلبية، لكن نتائج الاختبار اليوم جاءت إيجابية

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق

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