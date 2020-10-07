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رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
http://almnatiq.net/?p=909942
المناطق_الرياض

رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، بحضور كبار مسؤولي الوزارة وقادة أفرع القوات المسلحة، وقائد الخلية

وناقش الإيجاز الذي تم عبر الاتصال المرئي -، محفزات وتنفيذ مهام الخلية وخططها ومبادراتها، وما حققته في ظل جائحة كورونا

وبحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع لتجمع وتنسق جهود الجهات المعنية بالتصدي للجائحة

وأكد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأن الفيروس ما زال قائما والإشادة بالجهود المبذولة التي نتج عنها انخفاض الحالات مقارنة بالدول الأخرى

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات

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