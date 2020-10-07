“التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي

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أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، استمرار مليشيات الحوثي في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في السعودية، داعيا المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية

وقال الحجرف في تصريحات له، الثلاثاء، إن الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين، والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة

وفي وقت سابق الثلاثاء، نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله، إن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين بمدينة نجران