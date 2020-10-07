احدث الأخبار

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي
أبرز المواد
 بين الحضور والاختبار عن بُعد.. التعليم توضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات السعودية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
أبرز المواد
 مستشار ترامب أحدث ضحايا فيروس كورونا بالبيت الأبيض
أبرز المواد
 في ختام حوارهم بالمغرب .. الفرقاء الليبيون يؤكدون التوصل الى توافقات مهمة
أبرز المواد
 القبض على مقيم ظهر في فيديو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها
أبرز المواد
 بيع صقرين بأكثر من ربع مليون ريال في مزاد نادي الصقور السعودي
أبرز المواد
 39 دولة تعرب عن قلقها بشأن أقلية الإيغور والتطورات في هونغ كونغ
أبرز المواد
 علماء يكتشفون 24 كوكبا قد تكون صالحة للحياة
أبرز المواد
 براءة اختراع تكشف “مفاجأة” في هاتف “أبل” المستقبلي
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشارك في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم
أبرز المواد
“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

أبرز المواد
“التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي

“التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي

أبرز المواد
بين الحضور والاختبار عن بُعد.. التعليم توضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات السعودية

بين الحضور والاختبار عن بُعد.. التعليم توضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات السعودية

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

أبرز المواد

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=909955
المناطق_وكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

“التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي

“التعاون الخليجي” يدين استهداف السعودية ويدعو لردع الحوثي
بين الحضور والاختبار عن بُعد.. التعليم توضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات السعودية

بين الحضور والاختبار عن بُعد.. التعليم توضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات السعودية
رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*