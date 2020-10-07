وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر 15 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض وجدة والدمام لحملة البكالوريوس والماجستير مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية

مهندس أول أنظمة الفحص

مهندس أول أنظمة التحكم

مهندس أول أمن سيبراني

مهندس أمن سيبراني

منسق صياغة القرارات

مشرف محللي اعمال

مشرف فرع اللجان الجمركية – جدة

مشرف فرع اللجان الجمركية – الدمام

مشرف أول منتجات رقمية

مدير مشروع اول – التخطيط التقني وقياس الاداء

مدير مشروع أول – الحلول الرقمية

مدير إدارة التخطيط والتطوير التقني

أمين سر

أخصائي / أخصائي أول الوقاية والحماية من الإشعاع

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.

مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي:

https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en