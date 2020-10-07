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وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

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وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

وظائف شاغرة في الجمارك السعودية
http://almnatiq.net/?p=909957
المناطق_الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر 15 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض وجدة والدمام لحملة البكالوريوس والماجستير مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية

مهندس أول أنظمة الفحص

مهندس أول أنظمة التحكم

مهندس أول أمن سيبراني

مهندس أمن سيبراني

منسق صياغة القرارات

مشرف محللي اعمال

مشرف فرع اللجان الجمركية – جدة

مشرف فرع اللجان الجمركية – الدمام

مشرف أول منتجات رقمية

مدير مشروع اول – التخطيط التقني وقياس الاداء

مدير مشروع أول – الحلول الرقمية

مدير إدارة التخطيط والتطوير التقني

أمين سر

أخصائي / أخصائي أول الوقاية والحماية من الإشعاع

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.

مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي:
https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en

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