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أسعار النفط تهبط بنحو 2% بعد قرار مهم من ترامب

أسعار النفط تهبط بنحو 2% بعد قرار مهم من ترامب
http://almnatiq.net/?p=909958
المناطق_وكالات

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 2% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات خطط التحفيز الجديدة مع الديمقراطيين.

وبحسب التفاصيل فقد وصل سعر خام برنت عند 42.06 دولاراً للبرميل وخام تكساس عند 39.95 دولاراً للبرميل.

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