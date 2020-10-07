أسعار النفط تهبط بنحو 2% بعد قرار مهم من ترامب

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 2% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات خطط التحفيز الجديدة مع الديمقراطيين.

وبحسب التفاصيل فقد وصل سعر خام برنت عند 42.06 دولاراً للبرميل وخام تكساس عند 39.95 دولاراً للبرميل.