أسعار النفط تهبط بنحو 2% بعد قرار مهم من ترامب

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 2% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات خطط التحفيز الجديدة مع الديمقراطيين.
وبحسب التفاصيل فقد وصل سعر خام برنت عند 42.06 دولاراً للبرميل وخام تكساس عند 39.95 دولاراً للبرميل.
هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 2% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات خطط التحفيز الجديدة مع الديمقراطيين.
وبحسب التفاصيل فقد وصل سعر خام برنت عند 42.06 دولاراً للبرميل وخام تكساس عند 39.95 دولاراً للبرميل.
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