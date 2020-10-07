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المملكة: الاتفاق النووي لم يردع إيران عن تطلعاتها

المملكة: الاتفاق النووي لم يردع إيران عن تطلعاتها
http://almnatiq.net/?p=909971
المناطق_وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية أن إيران تخرق الاتفاق النووي الذي لا يشكل أي رادع  لتطلعاتها النووية داعية إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات للاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيان لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن مجلس الوزراء تطرق إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.

مشدداً على مطالبة المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران، وخاصة الاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا تشكل أي رادع لإيران عن تطلعاتها النووية.

وأضاف أن المجلس شدد على إعادة تأكيد أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي.

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