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غدا الخميس: تدشين الخطة الإستراتيجية لجامعة الإمام 2021 – 2025

غدا الخميس: تدشين الخطة الإستراتيجية لجامعة الإمام 2021 – 2025
http://almnatiq.net/?p=909972
المناطق_الرياض

يدشن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري يوم غد الخميس الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 – 2025 . وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح . وأضاف أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة.

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