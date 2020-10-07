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كورونا حول العالم: 1.048 مليون وفاة و35.7 مليون إصابة

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كورونا حول العالم: 1.048 مليون وفاة و35.7 مليون إصابة

كورونا حول العالم: 1.048 مليون وفاة و35.7 مليون إصابة
http://almnatiq.net/?p=909973

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 35.7 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35.733 مليون.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليوناً، فيما تجاوزت الوفيات 1.048 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.

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