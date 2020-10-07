“مدن”: خطط لتطبيق التميز التشغيلي ونستهدف توفير المُمكّنات الرقمية للمنشآت الصناعية

قال المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إن “مدن” تستهدف تعزيز قدرة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح السالم حسبما نقلته “وكالة الأنباء السعودية”، أن “مدن” تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، إلى خلق بيئة نموذجية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات قيمةٍ مضافة، إضافة إلى نقل وتوطين المعرفة، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن “مدن” تستهدف توفير المُمكّنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية، وتحفيز تبني خدِمْات وحلول المصدر المفتوح في القطاع الصناعي، وفقاً للمبادرات المُنوط بها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف لـ 3 مدن صناعية في محافظة جدة.