«الجوازات» تحسم نقل معلومات جواز السفر للمستفيد خارج السعودية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن نقل معلومات جواز السفر والمستفيد خارج المملكة. وقالت المديرية العامة للجوازات: «لا يمكن نقل معلومات جواز السفر والمستفيد خارج المملكة». جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرَّد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «كيف يمكن تحديث بيانات جواز مقيم خارج المملكة بغرض تجديد وتمديد الإقامة والتأشيرة؟ وهل يمكن التجديد بدون تحديث بيانات الجواز؟». وحددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر، وأوضحت أن نقل معلومات جواز سفر المقيم يتطلب الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «الخدمات الإلكترونية» من قائمة «خدمات»، ثم اختيار الجوازات، ثم اختيار «تحديث جواز سفر المقيمين»، ثم الضغط على «البدء في استخدام الخدمة»، واختيار «إذا كان تابعًا أو صاحب العمل»، ثم اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له، وفقًا للمديرية العامة للجوازات. تليها خطوة اختيار «التالي» بعد التأكد من معلومات الشخص المختار، ثم تعبئة الفراغات ثم الضغط على «تحديث معلومات جوازات السفر»، وبعد التأكد من صحة المعلومات يجب التأشير على أيقونة «أوافق» على الشروط والأحكام، وأخيرًا اختيار «التأكيد»، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.