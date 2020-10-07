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ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء السعودي بالتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى وليي العهد بالبلدين

ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء السعودي بالتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى وليي العهد بالبلدين
http://almnatiq.net/?p=909990
المناطق_الرياض

رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بالقرار الصادر من مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال جلسته المنعقدة يوم أمس، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أوليي العهد بالبلدين الشقيقين.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف مستندين إلى ما يجمعهم من أواصر متينة ومصيرٍ مشترك، والذي يتواصل العمل اليوم على نهجهم وبالتلاحم ذاته لتأسيس ورسم ملامح إرث لمستقبل الأجيال القادمة عبر توطيد العلاقات التاريخية وترسيخها استراتيجيًا على مختلف الأصعدة.

وبهذه المناسبة، جدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يسهم في زيادة ترسيخ العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً يلبي الطموح والتطلعات، مشيداً سموه بما تحظى به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين من دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.

وأشاد ولي العهد بالجهود الطيبة التي يقوم بها أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله من أجل تعزيز العلاقات المشتركة والدفع بها نحو أفق أوسع من التعاون والتنسيق الثنائي، مؤكداً تطلعه لمواصلة العمل بشكل أكبر من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي لتعزيز التكامل والتعاون في كافة المجالات بما يحقق مزيداً من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

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