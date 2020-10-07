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مناظرة اليوم بين هاريس وبنس قد تغيّر مسار الانتخابات

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مناظرة اليوم بين هاريس وبنس قد تغيّر مسار الانتخابات

مناظرة اليوم بين هاريس وبنس قد تغيّر مسار الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=909998
المناطق_وكالات

يتوقعون أن تكون المناظرة المقررة، اليوم الأربعاء، بين نائبي المرشّحين إلى الرئاسة الأميركية، مايك بنس وكمالا هاريس، بأهمية التي سبقتها بين المرشحين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن، لأن الناخبين سيتعرفون أخيرا إلى حقيقة هاريس التي تهربت من اتخاذ موقف واضح بشأن قضايا حساسة، “وقد يؤدي أداؤها إلى تعديل مسار الانتخابات”، بحسب ما قالته الكاتبة السياسية ليز بيك لشبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية أمس.

 وذكرت الكاتبة سبباً مهماً آخر يتعلق بالقدرات الذهنية لبايدن الذي سيبلغ 78 سنة الشهر المقبل، لأنه ظهر في بعض المناسبات غير متناسق ومشوشا، ويشكك كثيرون بقدرته على خدمة البلاد طوال 4 أعوام، وهذا يضع ثقلا على هاريس التي يمكن أن تصبح رئيسة لو اضطر بايدن إلى التنحي لسبب ما “لذلك سيتم اختبارها كزعيمة وطنية لحزبها بشكل لم يحدث من قبل”، وفق تعبير صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته الاثنين عن المناظرة التي ستجري في “جامعة يوتاه” بمدينة Salt Lake City عاصمة ولاية “أوتاه” بالغرب الأميركي، وستكون مناظرة وحيدة وأخيرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

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