اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

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كشفت شخصيات من الأسرة الحاكمة في الكويت عن اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كولي للعهد في الكويت.

وكتب الشيخ فيصل الحمود الصباح: “نبايع سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله على السمع والطاعه بالعسر واليسر بالمنشط والمكره وأشكر سموه على الكلمة الطيبة التي قالها بحقي أمام الجميع وهذه كلمات وسام فخر وشرف لي ونسأل الله له التوفيق والسداد“.

والشيخ مشعل هو الأخ الأصغر لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم مريط الحويلة، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

وبعد التخرج تولى ابن أمير الكويت العاشر مناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيدا نسبيا عن الظهور الإعلامي.

ومن المناصب الأمنية التي تولاها الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة من عام 1967 إلى عام 1980، إذ تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة ”أمن الدولة“ التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم.

وظل الشيخ مشعل -الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن بالكويت- يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى اليوم.