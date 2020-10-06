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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ ورش عمل تقنية لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ ورش عمل تقنية لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي

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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ ورش عمل تقنية لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ ورش عمل تقنية لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي
http://almnatiq.net/?p=910018
المناطق_محمد الحسن

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإشراف التربوي “بنين” ورشتي عمل لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي، والتي تهدف إلى تطبيق المهارات الإدارية بكفاءة عالية، والتعرف على الأدوات التعليمية للتعامل باحتراف في “منصة مدرستي”.
وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ سامي بن نصير السمارة أن الورش التي نفذت استهدفت  رؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الجوف .
وقال السمارة  إن ورشة العمل الأولى كانت تحت عنوان “القيادة المدرسية عن بُعد” قدمها رئيس قسم القيادة بإدارة الإشراف التربوي الأستاذ سهيان بن سعد السهيان استعرض فيها مفهوم وأنماط القيادة عن بُعد وأبرز صلاحيات القيادة والمتوافقة مع المنصة والتعلم عن بعد.
وقدم ورشة العمل الثانية رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي الأستاذ طارق بن عبدالله العويضة وكانت بعنوان مهارات وأدوات الفصل الافتراضي في Microsoft Teams ناقش فيها برنامج  Teams Microsoft  بشكل مفصل ومميزات البرنامج وطريقة تحميله والاشتراك فيه  وتشغيله وإنشاء فرق العمل ومشاركة الملفات .

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