أسرة آل الصباح تبارك تزكية أمير دولة الكويت للشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد

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باركت أسرة آل الصباح تزكية صاحب سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وفق ما بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن أسرة آل صباح باركت تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة بلاده.