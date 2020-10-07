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لبنان .. الرئاسة تحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس الملكف تشكيل الحكومة

لبنان .. الرئاسة تحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس الملكف تشكيل الحكومة
http://almnatiq.net/?p=910026
المناطق - الرياض

حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية الـ 15 من شهر أكثوبر الجاري موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية الرئيس الملكف بتشكيل الحكومة.
وبحسب بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتي نشرت نصه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية فإن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ يوم الخميس الواقع فيه 15 أوكتوبر 2020.

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