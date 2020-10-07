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“الصحة” تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية

“الصحة” تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية
http://almnatiq.net/?p=910032
المناطق - الرياض

أصدرت “الصحة” دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث قامت بنشره عبر منصتها التوعوية” عش بصحة” [email protected]، تضمن عرضاً لـ 13 خدمة تقدمها الرعاية الصحية المنزلية.
وتضمن الدليل، متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.
كما يحوي الدليل تعريفاً بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيحاً للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط بل تشمل مرضي السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، ومرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضي مشاكل الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكر، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية. ‏

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