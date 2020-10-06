أمين الحدود الشمالية يؤكد أهمية دور الشراكة المجتمعية وتوسيع المشاركة التطوعية بالأمانة وبلديات المنطقة

المناطق - عرعر

اجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري صباح اليوم بمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ ثامر بن خلف القاران ومديرة إدارة التطوع البلدي الأستاذة ساره الشمري وذلك لتعزيز دور الشراكة المجتمعية بأمانة المنطقة .

– حيث أكد الشمري أنه وبالتزامن مع قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية القاضي بإنشاء إدارة المشاركة المجتمعية حرصت الأمانة على تفعيل مهام الإدارة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي .

– يذكر أن الأمانة وفي مطلع هذا الأسبوع أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي أحد الفرص التطوعية تهدف إلى تزيين الجسور بالرسومات وتحسين المظهر العام إضافة إلى تحسين المشهد الحضري وإبراز دور الشراكة المجتمعية مع المتطوعين .

– واختتم سعادته الاجتماع بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية لما يوليه من دعم واهتمام لكافة القطاعات بالمنطقة والمتابعة الحثيثة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف والتي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي بكافة مناطق المملكة .