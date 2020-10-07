قوات الأمن العراقية تقبض على قيادي داعشي في كركوك

قبضت قوات الأمن العراقية على أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي اليوم، بتمكّن مفارزها في كمين محكم من القبض على ما يسمى بـ”مفتي تنظيم داعش الشرعي” الإرهابي وذلك وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى اعترافه خلال التحقيق بانتمائه للتنظيم الإرهابي وتقديمه الدعم اللوجستي لعناصره.