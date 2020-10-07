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ميسي يضع طائرته الخاصة تحت تصرف زملائه بمنتخب الأرجنتين

ميسي يضع طائرته الخاصة تحت تصرف زملائه بمنتخب الأرجنتين
http://almnatiq.net/?p=910049
المناطق - الرياض

عرض لاعب برشلونة ليونيل ميسي، طائرته الخاصة التي تبلغ قيمتها 12 مليون إسترليني أي ما يعادل 15 ملايين و477 آلاف دولار تقريبا، على زملائه في المنتخب الأرجنتيني، ليتنقلوا على متنها، تجنبا للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال تواجدهم في المطارات مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وستقابل الأرجنتين كلا من بوليفيا والإكوادور في أول لقاءين بتصفيات كأس العالم 2022، يومي 8 و13 أكتوبر.

ونظرا لتفشي فيروس كورونا، فقد عرض ليونيل ميسي طائرته على النجوم الأرجنتينيين الذين يلعبون حاليا في أوروبا، لمساعدتهم ليحافظوا على صحتهم مع ارتفاع الإصابات المسجلة وباء كوفيد-19 في القارة العجوز.

وانضم إلى ميسي في طائرته كل من باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي، حسبما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

وسيعود النجوم الخمسة مع ميسي في الرحلة العائدة إلى إسبانيا على متن الطائرة “غلف ستريم في” والتي بدأ “البرغوث” باستخدامها في عام 2018.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن طائرة ميسي تتمتع بتوفر مطبخ خاص وحمامين ومقاعد تكفي لاستيعاب 16 شخصا.

ويمكن طي المقاعد لتتحوّل إلى 8 أسرّة توفر الراحة للمسافرين في الرحلات الطويلة من أوروبا إلى أميركا الجنوبية، وكتب على درج الطائرة التي تحمل الرقم 10 على ذيلها، أسماء كل من ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو وسيرو وماتيو.

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