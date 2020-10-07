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محافظ حفر الباطن يرعى مزاد الإبل الأول بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=910060
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

رعى سمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم حفل مزاد الابل الأول بمحافظة حفر الباطن والذي يقام شرق المحافظة من 15 صفر ويستمر لغاية 30 صفر ، وبحضور بعض من اصحاب السمو الامراء والشيوخ ومديري الدوائر الحكومية والعسكرية، وعدد من مشايخ القبائل وأعيان المحافظة وروساء المراكز .
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمتين لرئيس الشركة المنظمة للمهرجان ورئيس مجلس ادارة شركة اراسكو، عقب ذلك ألقيت قصايد شعرية احتفاء بهذه المناسبة. ثم شهد الحفل عرض لنوادر الأبل بكافة ألوانها، اعقبه اقامة مزادا خاصا امام الحضور على نخبة من الإبل.
الجدير بالذكر ان هذا المزاد يعتبر من اكبر الفعاليات بالمنطقة حيث وفد اليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من كافة انحاء المملكة، وشارك العديد من الأسر المنتجة بالمملكة ومالكي المركبات المقدمة للخدمات الغذائية.
وقد تجاوزت قيمة المبيعات للمزاد الأول في محافظة حفر الباطن خلال خمسة أيام منذ انطلاقته مبالغ تفوق ٣٠ مليون ريال.

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